Москва8 мая Вести.В руководстве европейских стран находятся идейные наследники фашизма и гитлеризма, которые одурманены идеями реванша. Об этом ИС "Вести" заявил историк Евгений Спицын.

По его словам, сейчас европейские власти искажают историю Великой Отечественной войны и правду о том, кто внес решающий вклад в победу над нацизмом и гитлеризмом.

Наш народ увидел, какую политику геноцида проводят гитлеровские оккупанты на оккупированных территориях … вот здесь поднимается в прямом смысле дубина народной войны. Особенно на территории Белоруссии, Украины, оккупированной части РСФСР и так далее … Поэтому это была война смыслов. Вот точно так же сейчас мы столкнулись с наследниками Гитлера. У власти в европейских странах практически везде находятся идейные наследники гитлеризма, фашизма, которые одурманены идеями реванша сказал историк

Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что без победы над фашизмом Европа в нынешнем виде бы не существовала.