Политик Нимайер: в борьбе с Россией власти стран Европы копируют Третий рейх

Идут по стопам Гитлера: в ФРГ оценили готовность Европы к борьбе с Россией Политик Нимайер: в борьбе с Россией власти стран Европы копируют Третий рейх

Москва22 июн Вести.Правящие в европейских странах элиты в попытках нанести России "стратегическое поражение" повторяют стратегию Третьего рейха.

Об этом в интервью РИА Новости заявил политик, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Он отметил, что, как и больше 80 лет назад, подобный подход обречен на провал.

Нимайер обратил внимание, что задачи, которые в настоящее время ставят перед собой страны НАТО, практически идентичны тем, что решали нацисты в 1930-е годы.

В качестве примера он привел заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о необходимости "готовиться к войне".

Политик подчеркнул, что Писториус использовал формулировки, схожие с теми, что распространял министр пропаганды нацистской Германии Йозеф Геббельс.

Цель та же самая — уничтожение России. Как и в прошлый раз, им это не удастся подчеркнул Нимайер

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что Россия не позволит Германии замять вопрос признания геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны.

22 июня в России День памяти и скорби — это дата начала Великой Отечественной войны, унесшей жизни около 27 миллионов советских граждан.