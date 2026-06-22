Москва22 июнВести.Правящие в европейских странах элиты в попытках нанести России "стратегическое поражение" повторяют стратегию Третьего рейха.
Об этом в интервью РИА Новости заявил политик, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Он отметил, что, как и больше 80 лет назад, подобный подход обречен на провал.
Нимайер обратил внимание, что задачи, которые в настоящее время ставят перед собой страны НАТО, практически идентичны тем, что решали нацисты в 1930-е годы.
В качестве примера он привел заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о необходимости "готовиться к войне".
Политик подчеркнул, что Писториус использовал формулировки, схожие с теми, что распространял министр пропаганды нацистской Германии Йозеф Геббельс.
Цель та же самая — уничтожение России. Как и в прошлый раз, им это не удастсяподчеркнул Нимайер
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что Россия не позволит Германии замять вопрос признания геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны.
22 июня в России День памяти и скорби — это дата начала Великой Отечественной войны, унесшей жизни около 27 миллионов советских граждан.