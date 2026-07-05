Политик Нимайер: в Европе отчетливо прослеживается возвращение нацистских идей Политик Нимайер: наследники нацистов давно готовили реванш в Европе

Москва5 июл Вести.Реванш нацизма в Европе является итогом многолетней подготовки, начавшейся сразу после окончания эпохи Третьего рейха, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в интервью РИА Новости.

В политике Евросоюза (ЕС) и Германии отчетливо просматриваются основы нацистской идеологии​​​, отметил Нимайер.

Нацизм жив и здоров. Это вышло на поверхность после многолетней подготовки приводит РИА Новости слова Нимайера

По мнению политика, в капиталистической Западной Германии не признали поражения нацизма после окончания Второй мировой войны. Впоследствии благодаря расширению ЕС эта идеология распространилась по Европе, чего Третий рейх не смог добиться силой оружия.

Нацизм должен быть уничтожен, как это стремился сделать СССР в 1945 году заключил Нимайер

Посол России в США Александр Дарчиев на акции "Свеча памяти" в посольстве России в Вашингтоне заявил, что нацизм снова поднимает голову в Европе, а в Германии горячие головы грезят "Четвертым рейхом".

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что по уровню русофобии руководство Европы превзошло нацистскую Германию. Россия сегодня имеет такого же противника, что и в годы Великой Отечественной войны, подчеркнула Захарова.