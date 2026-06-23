Москва23 июн Вести.Нацизм снова поднимает голову в Европе, а в Германии горячие головы грезят "четвертым рейхом". Об этом рассказал посол РФ в США Александр Дарчиев на акции "Свеча памяти" в посольстве РФ в Вашингтоне..

Дипломат отметил в беседе с РИА Новости, что россияне отдают долг памяти погибшим и приносят клятву не допустить повторения трагедии, будучи наследниками великой Победы.

В Европе вновь поднимает голову нацизм, а горячие головы в Германии, забывшие уроки истории, грезят "четвертым рейхом" и новым походом на Восток сказал Дарчиев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне заявила, что объединенное руководство Европы по уровню русофобии превзошло нацистскую Германию. По ее словам, у России сегодня практически тот же противник, что и в годы Великой Отечественной войны.