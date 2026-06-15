Москва15 июнВести.Современная Германия "соскучилась" по нацизму и постепенно перестает скрывать свои нацистские корни и инстинкты, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Так он прокомментировал слова министра обороны ФРГ Йоханна Вадефуля о намерении Берлина обмениваться военным опытом с неонацистскими подразделениями Вооруженных сил Украины.
Германия соскучилась по нацистским эмблемам, повадкам, которые сейчас проявляют украинская армия и украинские националистические батальоны. И Германия сбрасывает с плеч покрывало, которое скрывало нацистские корни и инстинкты, которые, как выяснилось, никуда не делисьсказал Лавров
Ранее командующий сухопутными войсками Германии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг заявил изданию Politico, что ФРГ следует готовиться к скорому военному столкновению с Россией. По его мнению, подобный конфликт должен начаться в 2029 году.