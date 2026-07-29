Лавров посоветовал Мерцу готовиться отвечать за слова о лидерстве ФРГ в Европе

Лавров ответил на заявление Мерца о лидерстве Германии в Европе Лавров посоветовал Мерцу готовиться отвечать за слова о лидерстве ФРГ в Европе

Москва29 июл Вести.Канцлеру Германии Фридриху Мерцу следует "быть готовым отвечать" за свои слова о лидерства страны в Европе. Об этом говорится в интервью Министра иностранных дел Российской Федерации, лидера предвыборного списка партии "Единая Россия" С.В.Лаврова генеральному директору агентства ТАСС А.О.Кондрашову.

По словам Лаврова, Россия вынуждена противостоять прямым последователям и потомкам нацистов. Он также отметил, что Мерц открыто говорит о намерении Германии вновь стать ведущей силой в Европе.

Если ты такой откровенный — будь готов сказал дипломат

Ранее социологический институт INSA провел опрос среди немцев о качестве работы канцлера и правительства Германии. Согласно результатам, только 17% респондентов оценили их деятельность на постах положительно, еще 74% выразили недовольство.