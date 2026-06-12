Генерал Фройдинг заявил, что ФРГ нужно готовиться к конфликту с Россией

Главком сухопутных войск Германии призвал страну готовиться к войне с Россией Генерал Фройдинг заявил, что ФРГ нужно готовиться к конфликту с Россией

Москва12 июн Вести.Командующий сухопутными войсками ФРГ генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг заявил в интервью Politico, что Германия должна готовиться к скорому военному конфликту с Россией.

Фройдинг также назвал примерные сроки начала этого предполагаемого конфликта.

Мы должны быть готовы к бою... 2029 год — это не немецкие сроки. Это разведывательные данные, согласованные с НАТО сказал генерал

Он также подчеркнул, что солдатам Бундесвера нужно ускорить процесс подготовки к будущему противостоянию с Россией. По его словам, армия должна "улучшить свои возможности", чтобы солдаты были готовы даже к тому, что бой будет "уже сегодня вечером".

При этом ранее 12 июня главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Алекс Гринкевич заявил, что, на основании разведданных видно, что Россия не хочет конфликта с альянсом.