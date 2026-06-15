Филиппо: слова главы ВВС ФРГ о готовности к войне с Россией — полное безумие

Филиппо назвал безумием слова главы Люфтваффе о готовности к войне с Россией Филиппо: слова главы ВВС ФРГ о готовности к войне с Россией — полное безумие

Москва15 июн Вести.Заявление главы Военно-воздушных сил Германии (Люфтваффе) генерал-лейтенанта Хойгера Нойманна о готовности ФРГ к войне с Россией — полное безумие. Об этом заявил глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Нойманн в интервью газете The Telegraph сказал, что ФРГ готова воевать с РФ хоть "сегодня же ночью", а также пообещал нанести России "сокрушительные удары" в случае начала конфронтации.

Безумный поступок… каждый скоро осознает, что мегаперевооружение Германии, происходящее сейчас, является главной угрозой сегодня для нас и для мира, как всегда в истории! написал Филиппо в соцсети X

Ранее командующий сухопутными войсками Германии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг заявил изданию Politico, что его стране следует готовиться к скорой войне с Россией. По его мнению, подобный конфликт должен начаться в 2029 году.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь отметил, что современная Германия все меньше скрывает ностальгию по нацизму.