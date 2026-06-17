Ульянов с иронией отреагировал на слова генерала ФРГ об ударах по Калининграду

"Опытный генерал": Ульянов посмеялся над угрозами главы ВВС ФРГ в адрес России Ульянов с иронией отреагировал на слова генерала ФРГ об ударах по Калининграду

Москва17 июн Вести.Командующий Военно-воздушными силами (ВВС) ФРГ Хольгер Нойманн, который ранее позволил себе рассуждать о нанесении НАТО ударов по Калининградской области, вероятно, является "опытным германским генералом".

Соответствующего мнения придерживается постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Таким образом он отреагировал на публикацию норвежского политолога Гленна Диесена о "начале третьей мировой войны", к которой был прикреплен скриншот фрагмента интервью генерал-лейтенанта германских ВВС.

15 июня Нойманн заявил газете The Telegraph, что в случае конфликта с Россией Североатлантическому альянсу придется принять решение об ударах по Калининграду, Санкт-Петербургу, а также по Кольскому полуострову и объектам в акватории Черного моря.

Он (Нойманн – прим. ред.), должно быть, очень опытный германский генерал, который сражался и побеждал во множестве битв, раз он делает такие заявления написал с иронией Ульянов на странице в соцсети X

Ранее на резонансное заявление высокопоставленного представителя немецкого командования отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая назвала Нойманна неонацистом.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что угрозы Берлина нанести удары по российским регионам можно объяснить ослаблением политических позиций канцлера ФРГ Фридриха Мерца.