Москва15 июн Вести.Германия угрожает России ударами по регионам из-за ослабления правящей партии. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

В беседе с NEWS.ru он пояснил, что, угрожая напасть на территории Калининграда, Санкт-Петербурга и Кольского полуострова, власти ФРГ пытаются взять реванш.

Они уже пробовали в Первую и во Вторую мировую войны. И сейчас начинается вся эта риторика. Я думаю, это (заявления о возможных ударах по РФ. – Прим. ред.) связано с определенным политическим моментом, где правящая партия теряет свои позиции сказал эксперт

По словам Дандыкина, немецкая верхушка выбирает путь, ведущий к полному поражению.

Ранее командующий Военно-воздушными силами ФРГ генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявил, что страны НАТО в случае возникновения "угрозы со стороны России" готовы наносить удары по объектам в Калининграде и Санкт-Петербурге.