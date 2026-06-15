Глава ВВС Германии: НАТО ударит по Калининграду и Петербургу при "угрозе от РФ"

Глава ВВС ФРГ: НАТО ударит по Калининграду и Петербургу при "угрозе от РФ" Глава ВВС Германии: НАТО ударит по Калининграду и Петербургу при "угрозе от РФ"

Москва15 июн Вести.Командующий Военно-воздушными силами (ВВС) ФРГ генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявил, что страны НАТО в случае возникновения "угрозы со стороны России" готовы наносить удары по объектам в Калининграде и Санкт-Петербурге.

По словам Нойманна, ФРГ готова к участию в боевых действиях "уже сегодня ночью".

Я думаю, мы должны приложить очень серьезные усилия, чтобы с точки зрения безопасности осуществлять наблюдение и, при необходимости, действовать в определенных регионах сказал он в интервью британской газете The Telegraph

Среди ключевых целей на российской территории Нойманн назвал Калининградскую область, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и акваторию Черного моря.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря об угрозах в адрес Калининграда, подчеркнул, что у РФ есть средства сровнять с землей всех, кто попытается сровнять с землей базы на ее территории.