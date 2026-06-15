Москва15 июн Вести.Неожиданно напасть на Россию больше не получится, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с "Лентой.ру".

Таким образом он прокомментировал заявление командующего люфтваффе, генерал-лейтенанта Хольгера Нойманна, который ранее заявил, что в случае угрозы со стороны России НАТО будет действовать в Калининграде, Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Черном море.

Нет никаких сомнений, что в документах у немцев значатся наши территории, которые они очень хотели бы бомбить. Другое дело, что сделать это сейчас будет уже не так-то просто, как давалось люфтваффе в 1941-м. У нас и уровень ПВО совсем другой, и неожиданно напасть на Россию больше не получится. Все эти заявления заставляют нас мобилизоваться, быть готовыми к удару и последующим ответным действиям. Тренироваться снова брать Рейхстаг я бы начинал уже прямо сейчас сказал Журавлев

Ранее Журавлев заявил, что "немецкие настроения" надо учитывать и не исключать возможность превентивного удара.