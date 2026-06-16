Дагделен отреагировала на угрозы главы ВВС Германии Нойманна в адрес России

Дагделен осудила угрозы командующего ВВС Германии Нойманна в адрес России Дагделен отреагировала на угрозы главы ВВС Германии Нойманна в адрес России

Москва16 июн Вести.Эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" Севим Дагделен высказалась в соцсети X по поводу угроз командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна в адрес России.

Дагделен напомнила о судьбе немцев, которые уже нападали на Москву.

В интервью британской газете The Telegraph Нойманн заявил, что страны НАТО готовы наносить удары по Калининграду и Санкт-Петербургу в случае конфликта с Россией.

Ну, конечно, давайте повторим судьбу наших дедов и пойдем на Москву. Что же может пойти не так? отметила Дагделен в соцсети X

Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова Нойманна и назвала его неонацистом.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Германия угрожает России ударами по регионам из-за ослабления позиций правящей партии.