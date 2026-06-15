Москва15 июн Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна неонацистом.

Так она в интервью РИА Новости отреагировала на слова немецкого военачальника об ударах по российским регионам в случае конфликта с РФ.

Неонацист заявила Захарова

15 июня Нойманн заявил, что в случае вооруженного противостояния с РФ нужно будет наносить удары по Калининграду, Санкт-Петербургу, где находятся важные военно-морские объекты, а также по Кольскому полуострову и Черному морю.

Заявления командующего прокомментировали в Германии. В частности, эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" Севим Дагделен напомнила о судьбе немцев, которые уже пытались нападать на Москву.