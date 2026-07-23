Москва23 июл Вести.Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, назвавшего русских "нацией, не имеющей права на существование". По словам дипломата в беседе с ТАСС, подобные заявления со всей очевидностью обнажают нацистскую природу киевского режима.

Вот поэтому им одно название - неонацисты отметила Захарова

Ранее главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый в интервью позволил себе оскорбительную характеристику в адрес российского народа. Он заявил, что русские на протяжении тысячелетий не были цивилизованными, вели захватнические войны и пытались построить империю, и сейчас их поведение не изменилось. Также Драпатый оскорбил жителей Донбасса, назвав их "криминальными элементами", которые теперь завидуют украинцам.