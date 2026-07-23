В МИД РФ назвали слова Драпатого о россиянах подстрекательством к геноциду Дипломат Лукьянцев: слова Драпатого о россиянах - подстрекательство к геноциду

Москва23 июл Вести.Высказывания главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого о россиянах являются прямым подстрекательством к геноциду. Такое мнение высказал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

Он подчеркнул, что призывы официальных лиц к насилию в отношении россиян звучали и раньше.

Сегодняшние лозунги главы ВСУ – не что иное, как прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида написал Лукьянцев в своем Telegram-канале

Дипломат также раскритиковал международные правозащитные механизмы и структуры за то, что они "в упор не видят и не слышат расистскую, ксенофобскую и националистическую риторику".

Ранее Драпатый оскорбительно высказался о России, назвав ее нацией, которая "не имеет права на существование". По его словам, русские на протяжении тысячелетий не были цивилизованными, вели захватнические войны и пытались построить империю, и сейчас их поведение не изменилось.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные заявления со всей очевидностью обнажают нацистскую природу киевского режима.