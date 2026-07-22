Москва22 июл Вести.Новый главком ВСУ без смущения давил протестующих людей в Мариуполе и является мясником высшей категории. Об этом ИС Вести" заявил военный корреспондент бригады "Невский" Добровольческого корпуса Минобороны РФ Александр Сладков.

Он также напомнил карательный режим в Мариуполе, когда Драпатый "без всякого смущения пустил бронемашины на толпу протестующих людей в Мариуполе".

Это кадры, эти кадры известны всему миру. Знаете, однажды я присутствовал при таком диалоге, это не в нашей стране было, старший полицейский начальник обратился к военным и сказал: "Слушай, народные массы ну, возмущены, возможен мятеж. Ты можешь мне помочь?". На что военный сказал: "Я не буду тебе помогать, а тот, кто пойдет против народа, я его первым застрелю среди своих подчиненных". Драпатый не из этой когорты, он моментально выполнил приказ, ну, подчиняясь не только распоряжениям из Киева, но, собственно, и своим убеждениям. Это понятно. Лютый враг, мясник, даже мясник-инструктор, то есть нелюдь более высшей категории пояснил Александр Сладков

По его словам, назначение не изменит основного положения ВСУ на фронте.

Сложности все заключаются в том, что мы сегодня начали активную работу по иссушению запасов арсеналов складов ВСУ. Это обязательно скажется на ситуации на линии фронта заключил военкор

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал Драпатого известным нацистом.

21 июля был назван новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый. На этом посту он сменил Александра Сырского.