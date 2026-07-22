Песков после отставки Сырского заявил, что "киевский режим потряхивает" Песков: киевский режим потряхивает, это видно невооруженным глазом

Москва22 июл Вести.Киевский режим потряхивает, это видно невооруженным взглядом. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отставку главкома ВСУ Александра Сырского.

Все эти пертурбации <…> Киевский режим потряхивает изнутри - это понятно, это видно невооруженным взглядом отметил представитель Кремля

На фоне недавней отставки министра обороны в Киеве и других городах начались митинги в его поддержку, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что Сырского снял с должности и назначил нового главкома - Михаила Драпатого.

Как сообщается в Telegram-канале СоловьёвLive, новый главком ВСУ "прославился" тем, что таранил мирных жителей Мариуполя на БМП в 2014 году. Также Драпатый участвовал в пытках и репрессиях против жителей города. Сотни людей пропали без вести или были расстреляны.

Позже СК РФ заочно обвинил его в организации артиллерийских обстрелов населенных пунктов Донбасса в 2017 и 2019 годах. Их жертвами стали 154 мирных гражданина. В России Драпатый объявлен в розыск.

По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, Драпатый - с Западной Украины, и в правительстве немало таких.

Я его помню, когда он командовал батальоном и подавлял восстание в Мариуполе, а потом установил жесточайший карательный режим в Мариуполе, если кто-то забыл. Так что Драпатый — известная фигура с точки зрения нацизма сказал он

По мнению военного корреспондента Александра Сладкова, Драпатый - лютый враг, мясник-инструктор, то есть нелюдь более высшей категории.