Москва22 июл Вести.Новый главком ВСУ Михаил Драпатый является известной фигурой в мире нацизма и именно он установил карательный режим в Мариуполе в 2014 году. Об этом ИС "Вести" заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

При этом, подчеркнул он, Драпатый с Западной Украины и в правительстве немало таких.

Я его помню еще когда он командовал батальоном и подавлял восстание в Мариуполе, а потом установил жесточайший карательный режим в Мариуполе, если кто-то забыл. Так что Драпатый — известная фигура с точки зрения нацизма сказал Азаров

21 июля был назван новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый. На этом посту он сменил Александра Сырского.

Сенатор Дмитрий Рогозин ранее иронично отреагировал на назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ).