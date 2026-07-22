Москва22 июл Вести.Тенденция нацификации руководства Украины исходит от Запада, спонсоры Киева на каком-то уровне подбирали кандидатуры новых министра обороны и главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ИС "Вести".

Политик подчеркнул, что тенденция к нацификации киевского руководств и всей страны в последнее время начала усиливаться. Это ярко продемонстрировали недавние перестановки на постах министра обороны и главкома ВСУ.

Я думаю, что тенденция, о которой я говорю, исходит от Запада, от американцев, англичан. И [глава киевского режима Владимир] Зеленский действует в русле этой тенденции… Что касается конкретных фигур, может быть, были какие-то согласования, мне трудно судить. Я не думаю, что [президент США Дональд] Трамп или кто-то еще вникали, кто будет дорабатывать. Это наверняка опускается на какие-то более низкие уровни. Эти уровни действительно занимались, вели это, дорабатывали, подбирали. Ничего случайного в появлении фигур не бывает на Украине считает Азаров

16 июля стало известно, что место и.о. министра обороны Украины после отставки Михаила Федорова занял Евгений Хмара. 21 июля вместо Александра Сырского главкомом ВСУ был назначен Александр Драпатый.

Митинги в Киеве в поддержку Федорова продолжаются с 15 июля. Они перерастают в акции против главы киевского режима Владимира Зеленского. Митингующие грозятся сделать протесты бессрочными, пока их требования не будут услышаны.