Перестановки позволят Зеленскому сохранить карательную систему и русофобию Азаров: главное для Зеленского – сохранить карательную систему и русофобию

Москва22 июл Вести.Кадровые перестановки киевской верхушки позволят ее главе Владимиру Зеленскому решить главные задачи – сохранить на Украине карательную систему и русофобию, рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ИС "Вести".

По мнению Азарова, версия о том, что перестановки в руководстве Украины связаны с перенаправлением финансовых потоков и устранением тех, кто "мешает", абсолютно верна. Однако для Зеленского денежный вопрос – лишь второстепенный, отметил экс-премьер.

Деньги, конечно, существенный фактор, и тут все назначения идут через круг своих людей… Для него главный момент — это сохранять карательную систему, не дать ей расшататься, продолжать сохранять русофобию… А кто исполняет эти карательные акции? Нацисты. Значит, нацистов надо пригревать, поддерживать, давать им возможность, так сказать, светиться сказал Азаров

16 июля стало известно, что место и.о. министра обороны Украины после отставки Михаила Федорова занял Евгений Хмара. 21 июля вместо Александра Сырского главкомом ВСУ был назначен Александр Драпатый.