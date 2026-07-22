Азаров усомнился, что на Украине будут изменения после "картонных" майданов Азаров: все знают цену гласу народа и "картонным" митингам на Украине

Москва22 июл Вести."Картонные" майданы на Украине никак не повлияют на реальную обстановку в стране. Об этом ИС "Вести" заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его мнению, массовые акции украинцев, которые устраивались против отставки экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, не воздействуют на киевский режим.

На Украине цену этому гласу народа все знают. Никто никакого серьезного внимания этим "картонным" майданам не уделяет, потому что их было много до того и будет еще наверняка. Тенденция очень настораживающая, но это ни на чем не отразится заявил он

Азаров отметил, что за последние 12 лет на Украине сменились 11 министров.

Помните такие фамилии, как Загороднюк, Таран какой-нибудь? Не помните? И не будете вспоминать. Зеленский во время СВО заменил шесть министров. Что-то изменилось существенно? Как работали до ТЦК, загребали людей, как скот, так и продолжают загребать указал политик

Азаров напомнил, что ранее Федорову было поручено публично навести порядок с мобилизацией.

Он что, порядок навел за эти полгода? Абсолютно ничего. Так почему вот эти студенты, всякие бомжи на на картонках пишут вернуть этого Федорова? Они что-то знают о его работе, понимают что-то? Нет, конечно, это все декорации, декорации, которыми надо обставлять изменения принятия решений добавил он

15 июля Федоров заявил, что покидает пост министра обороны Украины. После этого в ряде украинских городов начались акции протеста. Накануне стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с Федоровым, деталей об их встрече не приводилось. Однако впоследствии появилась информация, что Зеленский сменил главкома ВСУ, с прежним – Александром Сырским – у Федорова случился конфликт.