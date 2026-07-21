Зеленский встретился с Федоровым Зеленский встретился с экс-министром обороны Федоровым

Москва21 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с недавно ушедшим в отставку бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым, заявил советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин, пишет РБК-Украина.

Владимир Зеленский во вторник, 21 июля, провел еще одну встречу с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым сказано в сообщении

Подробности встречи не приводятся.

15 июля Федоров заявил, что покидает пост министра обороны Украины. После этого в ряде украинских городов начались акции протеста.

Ранее депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в интервью ИС "Вести" предположил, почему Зеленский уволил Федорова.