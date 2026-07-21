Москва21 июлВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил новую должность в правительстве Украины бывшему министру обороны Михаилу Федорову.
Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.
Была у меня сегодня встреча с Михаилом Федоровым. Я предложил Михаилу достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитиезаявил Зеленский
До этого издание Financial Times сообщило, что Михаил Федоров уже отверг несколько альтернативных должностей, предложенных Владимиром Зеленским.
Ранее британский журнал The Economist написал, что решение Владимира Зеленского отправить в отставку Михаила Федорова привело к острому политическому кризису в Киеве.