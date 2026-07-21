Зеленский предложил Федорову занять новую должность в правительстве Украины Зеленский: Федоров получил предложение занять новую должность во власти Украины

Москва21 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил новую должность в правительстве Украины бывшему министру обороны Михаилу Федорову.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

Была у меня сегодня встреча с Михаилом Федоровым. Я предложил Михаилу достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие заявил Зеленский

До этого издание Financial Times сообщило, что Михаил Федоров уже отверг несколько альтернативных должностей, предложенных Владимиром Зеленским.

Ранее британский журнал The Economist написал, что решение Владимира Зеленского отправить в отставку Михаила Федорова привело к острому политическому кризису в Киеве.