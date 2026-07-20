FT: Федоров отверг предложение Зеленского о месте в СНБО FT: Зеленский предлагал Федорову должность в СНБО, но тот отказался

Москва20 июл Вести.Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, отправленный на прошлой неделе в отставку вместе со всем правительством, отверг несколько альтернативных должностей, предложенных главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, экс-глава военного ведомства провел с Зеленским шестичасовую встречу в минувшие выходные, а также почти ежедневно общался с ним с момента своей отставки в четверг.

Зеленский предложил Федорову несколько альтернативных должностей вместо его прежней роли министра обороны, но тот отклонил все предложения говорится в публикации

Как утверждается, глава киевского режима предлагал экс-министру пост в Совете национальной безопасности и обороны с широкими полномочиями по кураторству инноваций и военной реформе, однако Федоров настаивает исключительно на возвращении в министерство обороны, отмечает FT.

Сейчас у него много рычагов влияния. Он хочет одного: быть восстановленным [на посту министра обороны]. И он знает, что большая часть общества на его стороне приводит FT слова источника

Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и все правительство, включая Федорова. В Киеве и других городах прошли митинги в поддержку Федорова и против Зеленского. Исполнение обязанностей главы Минобороны поручено врио главы СБУ Евгению Хмаре, а нового министра пока не назначили. Также отмечалось, что главком ВСУ Александр Сырский может покинуть свой пост в ближайшее время.