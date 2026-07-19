В Киеве митинги в поддержку Федорова перерастают в акции с критикой Зеленского

В Киеве протесты в поддержку Федорова перерастают в акции с критикой Зеленского В Киеве митинги в поддержку Федорова перерастают в акции с критикой Зеленского

Москва19 июл Вести.В Киеве протесты против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины перерастают в акции с критикой главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщили украинские СМИ.

Один из участников митинга, как утверждается, пришел с плакатом, на котором фото Зеленского сопровождается подписью "Преступник", а также списком статей украинской конституции, которые нарушил глава киевского режима.

Многие участники акции пришли с плакатами с критикой Владимира Зеленского.... а также с плакатами, на которых Зеленского называют "ликвидатором Украины" говорится в публикации

15 июля Федоров заявил, что покидает пост министра обороны Украины. После этого в ряде украинских городов начались акции протеста. Так, в Киеве митинги продолжаются уже третий день, в Одессе митингующие в знак недовольства зажигают дымовые шашки. Во Львове к протестующим присоединился мэр города Андрей Садовой.