Мэр Львова вышел на акцию протеста против отставки Федорова с поста главы МО

Мэр Львова присоединился к протестующим против отставки Федорова Мэр Львова вышел на акцию протеста против отставки Федорова с поста главы МО

Москва19 июл Вести.Мэр Львова Андрей Садовой вышел на акцию протеста против отставки Михаила Федорова с поста главы Министерства обороны Украины. Об этом сообщили украинские СМИ.

Журналисты также опубликовали соответствующие фото. На кадрах Садовой вместе с супругой стоит в толпе участников митинга.

Во Львове на митинг в поддержку экс-министра обороны Федорова пришел мэр города Садовой говорится в публикации

15 июля Федоров заявил, что покидает пост министра обороны Украины. После этого в ряде украинских городов начались акции протеста. Так, в Киеве митинги продолжаются уже третий день, в Одессе митингующие в знак недовольства зажигают дымовые шашки.