Москва16 июлВести.В Киеве проходит митинг против отставки главы Министерства обороны Украины Михаила Федорова. Об этом сообщают украинские СМИ.
По информации журналистов, сотни людей пришли на площадь, расположенную рядом с правительственным кварталом в столице Украины. Участники митинга требуют оставить Федорова на посту главы Минобороны.
Кроме того, акция против отставки министра началась во Львове. Митингующие скандируют лозунги в поддержку Федорова и кричат: "Позор" в адрес властей. Также митингующие собрались в Одессе и Житомире.
15 июля Федоров заявил, что покидает свой пост. Как сообщалось, следующим главой Минобороны Украины станет нынешний министр внутренних дел Игорь Клименко, его кандидатуру выдвинет глава киевского режима Владимир Зеленский.