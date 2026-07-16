В Киеве и Львове начались митинги из-за отставки главы МО Украины Федорова

В украинских городах начались митинги против отставки главы МО Федорова В Киеве и Львове начались митинги из-за отставки главы МО Украины Федорова

Москва16 июл Вести.В Киеве проходит митинг против отставки главы Министерства обороны Украины Михаила Федорова. Об этом сообщают украинские СМИ.

По информации журналистов, сотни людей пришли на площадь, расположенную рядом с правительственным кварталом в столице Украины. Участники митинга требуют оставить Федорова на посту главы Минобороны.

Кроме того, акция против отставки министра началась во Львове. Митингующие скандируют лозунги в поддержку Федорова и кричат: "Позор" в адрес властей. Также митингующие собрались в Одессе и Житомире.

15 июля Федоров заявил, что покидает свой пост. Как сообщалось, следующим главой Минобороны Украины станет нынешний министр внутренних дел Игорь Клименко, его кандидатуру выдвинет глава киевского режима Владимир Зеленский.