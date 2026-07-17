Депутат Кучеренко: Федорова должны арестовать по обвинению в госизмене

На Украине призвали арестовать Федорова за госизмену и попытку переворота Депутат Кучеренко: Федорова должны арестовать по обвинению в госизмене

Москва17 июл Вести.Бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова должны арестовать по обвинению в попытке государственного переворота из-за критики в адрес украинского правительства. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в интервью украинскому YouTube-каналу.

По его словам, такое мнение выразили его знакомые политические "тяжеловесы".

Зеленский должен вообще в данной ситуации арестовать Федорова по обвинению в государственной измене и попытке переворота заявил Кучеренко

Он аргументировал это тем, что Федоров все еще находится в должности исполняющего обязанности министра обороны, но при этом выступил против Зеленского, открыто раскритиковав его.

15 июля Федоров заявил, что покидает свой пост. Как сообщалось, следующим главой Минобороны Украины станет нынешний министр внутренних дел Игорь Клименко, его кандидатуру выдвинет глава киевского режима Владимир Зеленский. На фоне отставки Федорова во многих крупных городах Украины были организованы митинги.