Москва6 июл Вести.К травле министра обороны Украины Михаила Федорова в соцсетях может быть причастен бывший глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом пишет российский Telegram-канал "Северный ветер", освещающий жизнь группировки войск "Север".

Массированный удар, нанесенный ВС РФ по объектам ВПК Украины в ночь на 6 июля, украинские политические формирования решили использовать в своих целях, и часть из них начали "травлю главы оборонного ведомства", отмечается в публикации.

Вбросы о его (Федорова - прим. ред.) причастности к размещению боеприпасов на объекте в Вишневом осуществляются по приказу бывшего главы ГУР. Решение о создании "необычного" склада боеприпасов в этом пригороде Киева было принято еще в 2025 году пишет "Северный ветер"

2 июля Федоров выступил с докладом "Небо Украины защищено" на фоне слайда с соответствующей надписью, что породило первую волну недовольства. Теперь в украинских соцсетях требуют отставки министра из-за размещения склада боеприпасов в Вишневом в районе жилой застройки. По этому складу в пригороде Киева был нанесен удар, в населенном пункте объявили эвакуацию. По словам экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), среди боеприпасов "были кассетные и с обедненным ураном".

По данным Telegram-канала "Северный ветер", доставка "неких боеприпасов" на этот склад осуществлялась "именно подразделениями украинской военной разведки, глава которой также согласовал местоположение объекта и его маскировку".