Министра обороны Украины поймали на лжи Нардеп Бужанский: министр Федоров утверждал, будто украинское небо защищено

Москва2 июл Вести.Министр обороны Украины Михаил Федоров накануне массированного удара по военным объектам в Киеве позировал на фоне видеостены с надписью "небо Украины защищено". Фото с мероприятия в своем Telegram-канале опубликовал депутат Верховной рады Максим Бужанский.

Мне кажется, Федорову нужно чуть меньше пафоса на плакатах, выглядит просто сюрреалистично на фоне всего происходящего написал Бужанский

Ранее российские военные нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве и области. Целями стали предприятия, которые производят системы управления ракет, а также занимаются сборкой БПЛА-камикадзе.

Кроме того, Вооруженные силы РФ атаковали логистический центр, через который шли поставки оружия из-за рубежа.