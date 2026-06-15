На Украине случайно рассекретили военный цех на киностудии Довженко Украинские СМИ случайно подтвердили сборку дронов на киностудии имени Довженко

Москва15 июн Вести.Одно из украинских изданий показало фотографии с деталями дронов в уничтоженной киностудии имени Довженко в Киеве. Впоследствии публикация была удалена.

Компоненты для БПЛА "засветились" на снимках к материалу, в котором говорилось об уничтожении "тысяч исторических костюмов в результате удара по зданию. Однако Telegram-каналы обратили внимание, что на кадрах изображены крылья дронов-камикадзе FP-2.

Ранее 15 июня в Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесли удар по цеху производства и настройки БПЛА на территории киностудии им. Довженко. В ведомстве уточнили, что на объекте готовились к применению беспилотники большой и средней дальности.