Российские военные ударили по цеху БПЛА на территории киностудии им. Довженко

ВС РФ нанесли удар по цеху БПЛА на территории киностудии им. Довженко Российские военные ударили по цеху БПЛА на территории киностудии им. Довженко

Москва15 июн Вести.Российские войска нанесли удар по цеху производства и настройки БПЛА на территории киностудии им. Довженко, заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве привели подробности массированного удара возмездия по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

Поражены … цех по производству и подготовке к применению (настройке) БПЛА большой и средней дальности на территории киностудии им. А. П. Довженко говорится в сообщении

В Минобороны подчеркнули, что ВС РФ не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.