Москва15 июнВести.Российские войска нанесли удар по цеху производства и настройки БПЛА на территории киностудии им. Довженко, заявили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве привели подробности массированного удара возмездия по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске.
Поражены … цех по производству и подготовке к применению (настройке) БПЛА большой и средней дальности на территории киностудии им. А. П. Довженкоговорится в сообщении
В Минобороны подчеркнули, что ВС РФ не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.