ВС РФ нанесли удар по цеху сборки двигателей ракет "Нептун" и объектам ТЭК МО: ВС РФ поразили цех сборки двигателей ракет "Нептун" и объекты ТЭК

Москва1 июл Вести.Вооруженные силы России нанесли поражение значительному числу объектов, использовавшихся в интересах ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным оборонного ведомства, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, логистическому центру, складам горючего, цеху по производству двигателей для крылатых ракет "Нептун" и месту их хранения.

Кроме того, поражены площадки подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России за первое полугодие 2026 года освободили в зоне СВО 128 населенных пунктов.