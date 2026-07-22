Москва22 июл Вести.Российские войска за сутки нанесли удар по двум пусковым установкам берегового ракетного комплекса "Нептун" ВСУ, а также по пунктам временного размещения украинских формирований и иностранных наемников в 152 районах. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве заявили, что поражение объектов было нанесено силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.

Нанесено поражение двум пусковым установкам берегового ракетного комплекса "Нептун" говорится в сообщении оборонного ведомства

По данным министерства, под удар попали также попали логистические центры, цеха по производству беспилотников большой дальности, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Ранее Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы РФ нанесли удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по двум морским судам, находившимся в море, а также по объектам украинской армии в порту Одессы.