Удар нанесен по заводу "Буревестник", производящему БПЛА большой дальности Удар нанесен по заводу "Буревестник", производящему БПЛА большой дальности

Москва15 июн Вести.ВС РФ нанесли удар по заводу "Буревестник" в Киеве, производящему БПЛА большой и средней дальности, заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, на предприятии также изготовляли радиолокационную технику для Вооруженных сил Украины.

[Поражен] Киевский государственный завод "Буревестник", производящий БПЛА большой и средней дальности, а также радиолокационную технику для ВСУ говорится в сообщении министерства

Кроме того, российская армия нанесла удар по заводу "Радар", осуществляющему разработку и производство комплектующих для БПЛА большой дальности.