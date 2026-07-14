ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве

ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве

Москва14 июл Вести.Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли групповые удары, в результате которых в Киеве поражены предприятия военной промышленности, участвующие в производстве ракет. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, удары нанесены при помощи высокоточного оружия большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотников.

В результате ударов в городе Киеве поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов говорится в заявлении

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ нанесли удары по украинскому порту Черноморск и поразили в том числе объекты, используемые для разгрузки и хранения военных грузов.

Сообщалось также, что российские войска нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины.