Москва20 июлВести.Военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в МАХ рассказал о провале национальной полиции Украины со складом дронов, который подавался как "мирная инфраструктура".
Полиция Сумской области опубликовала фотографии разрушенного склада, который назывался "мирной инфраструктуры". Однако на снимках были замечены коробки с логотипом компании, которая производит ударные FPV-дроны, БПЛА самолетного типа и наземные роботизированные комплексы.
Попытка противника представить пораженный объект в Сумской области как гражданскую инфраструктуру оказалась, мягко говоря, несостоятельной. На снимках отчетливо видны коробки с характерной маркировкой, в которых находились FPV‑дроны производства компании Vyriy Drones. Такие детали не оставляют пространства для иных трактовок – пораженный объект однозначно имел военное назначение. Здесь отдельная благодарность нашей разведкенаписал Поддубный
Позже пост с этой фотографией был удален из Telegram-канала Национальной полиции Украины.
Говорят, что нацполиция Украины попыталась скорректировать информационную картину и удалила свои заметки. Да поздно уж. Все доказательства на поверхностидобавил военкор
Ранее Евгений Поддубный заявил, что от медиасреды зависит осознание собственной правоты в вопросе СВО.