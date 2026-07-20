Поддубный рассказал о провале полиции Украины с засекреченным складом дронов

"Поздно уж": в Сумской области полиция случайно показала склад дронов ВСУ Поддубный рассказал о провале полиции Украины с засекреченным складом дронов

Москва20 июл Вести.Военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в МАХ рассказал о провале национальной полиции Украины со складом дронов, который подавался как "мирная инфраструктура".

Полиция Сумской области опубликовала фотографии разрушенного склада, который назывался "мирной инфраструктуры". Однако на снимках были замечены коробки с логотипом компании, которая производит ударные FPV-дроны, БПЛА самолетного типа и наземные роботизированные комплексы.

Попытка противника представить пораженный объект в Сумской области как гражданскую инфраструктуру оказалась, мягко говоря, несостоятельной. На снимках отчетливо видны коробки с характерной маркировкой, в которых находились FPV‑дроны производства компании Vyriy Drones. Такие детали не оставляют пространства для иных трактовок – пораженный объект однозначно имел военное назначение. Здесь отдельная благодарность нашей разведке написал Поддубный

Позже пост с этой фотографией был удален из Telegram-канала Национальной полиции Украины.

Говорят, что нацполиция Украины попыталась скорректировать информационную картину и удалила свои заметки. Да поздно уж. Все доказательства на поверхности добавил военкор

Ранее Евгений Поддубный заявил, что от медиасреды зависит осознание собственной правоты в вопросе СВО.