ВСУ используют ложные дроны из канализационных труб для перегрузки ПВО

ВСУ применяют дроны-пустышки, собранные из канализационных труб ВСУ используют ложные дроны из канализационных труб для перегрузки ПВО

Москва30 июн Вести.Украинские боевики применяют ложные беспилотники, изготовленные из канализационных труб. Об этом агентству РИА Новости рассказал старший техник беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным Омск.

По его словам, такие аппараты получили среди российских военнослужащих название "труболет". Они не несут боевой нагрузки и используются в качестве ложных целей для отвлечения средств ПВО.

Дешевый БПЛА противника, так называемый труболет, потому что изготавливается фюзеляж у него из канализационной трубы. Это ложная цель для того, чтобы нашу систему ПВО перегружать сказал собеседник агентства

Накануне министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что искусственный интеллект активно применяется в сфере ПВО для распознавания образов, автозахвата цели и навигации.