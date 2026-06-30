Москва30 июнВести.Украинские боевики применяют ложные беспилотники, изготовленные из канализационных труб. Об этом агентству РИА Новости рассказал старший техник беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным Омск.
По его словам, такие аппараты получили среди российских военнослужащих название "труболет". Они не несут боевой нагрузки и используются в качестве ложных целей для отвлечения средств ПВО.
Дешевый БПЛА противника, так называемый труболет, потому что изготавливается фюзеляж у него из канализационной трубы. Это ложная цель для того, чтобы нашу систему ПВО перегружатьсказал собеседник агентства
Накануне министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что искусственный интеллект активно применяется в сфере ПВО для распознавания образов, автозахвата цели и навигации.