Москва29 июн Вести.Искусственный интеллект в сфере ПВО применяется для распознавания образов, автозахвата цели и навигации. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами. Запись встречи опубликовал военкор ИС "Вести" Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Белоусов подчеркнул, что сейчас активно внедряется программно-аппаратный комплекс DС, который используется для обучения ИИ.

Искусственный интеллект в основном применяется в двух ипостасях. Первое – это все, что касается распознавания образов и автозахват цели, это раз. И второе – это навигация. Нейросети должны обучаться. Для этого мы сейчас активно внедряем DC [Программно-аппаратный комплекс] везде, и создаем витрину данных. Ее создали уже, просто она сейчас наполняется из DC, куда сейчас все сбрасывают все данные DC, это внедряется во все группировки. … Мы тоже сейчас активно этим занимаемся. Я имею в виду в ПВО. Это один из семи проектов, которые мы должны реализовать до конца этого года. Будем делать это вместе с рядом гражданских компаний, по крайней мере, с одной. Мы все это сейчас активно развиваем, и результат должен быть реализован к ноябрю месяцу рассказал Белоусов

Ранее Белоусов заявил, что во все штурмовые подразделения в зоне СВО будут обеспечены портативными комплексами радиоэлектронной борьбы. Он также поделился планами поставить на линию фронта 20 тысяч БПЛА.