Белоусов заявил о полном обеспечении всех штурмовиков переносными средствами РЭБ

Белоусов пообещал оснастить все штурмовые подразделения РЭБ Белоусов заявил о полном обеспечении всех штурмовиков переносными средствами РЭБ

Москва12 июн Вести.Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что все штурмовые подразделения, задействованных в зоне специальной военной операции, будут обеспечены портативными комплексами радиоэлектронной борьбы. Об этом он сказал на совещании с участниками СВО.

Хочу сказать, что мы сейчас закроем полностью потребность штурмовых подразделений в носимом РЭБ заявил глава военного ведомства

Также на линию боевого соприкосновения поступит около 20 тысяч БПЛА, отметил Белоусов.

Ранее более 20 украинских дронов перехвачены системой РЭБ "Купол Донбасса" в ДНР