Москва12 июнВести.Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что все штурмовые подразделения, задействованных в зоне специальной военной операции, будут обеспечены портативными комплексами радиоэлектронной борьбы. Об этом он сказал на совещании с участниками СВО.
Хочу сказать, что мы сейчас закроем полностью потребность штурмовых подразделений в носимом РЭБзаявил глава военного ведомства
Также на линию боевого соприкосновения поступит около 20 тысяч БПЛА, отметил Белоусов.
Ранее более 20 украинских дронов перехвачены системой РЭБ "Купол Донбасса" в ДНР