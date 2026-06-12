Москва12 июнВести.В 2026 году около 20 тысяч грузовых дронов будут доставлены в распоряжение российских войск. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с военнослужащими, участниками специальной военной операции в Кремле.
По словам главы ведомства, эти дроны способны перетаскивать грузы весом от 10 до 40 кг.
У нас в этом году около 20 тысяч таких будет поставлено войскадобавил министр
Белоусов также отметил, что линейка таких дронов существенно увеличилась: всего год назад "практически один только вид был такой". Сейчас таких типов уже больше 10.