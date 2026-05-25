Москва25 маяВести.Министр обороны РФ Андрей Белоусов дал поручение интегрировать новые виды беспилотников-перехватчиков в единый программно-аппаратный комплекс. Об этом заявили в российском оборонном ведомстве.
Уточняется, что подобное решение повысит автоматизацию процесса и эффективность борьбы с дронами самолетного типа.
По итогам заслушивания Андрей Белоусов дал поручение интегрировать в единый программно-аппаратный комплекс новые виды БПЛА-перехватчиковотмечается в сообщении
Ранее Белоусов посетил группировку войск "Восток" и провел совещание на одном из пунктов управления. Министр заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач.