Белоусов поручил включить в единый программно-аппаратный комплекс новые дроны

Москва25 мая Вести.Министр обороны РФ Андрей Белоусов дал поручение интегрировать новые виды беспилотников-перехватчиков в единый программно-аппаратный комплекс. Об этом заявили в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что подобное решение повысит автоматизацию процесса и эффективность борьбы с дронами самолетного типа.

Ранее Белоусов посетил группировку войск "Восток" и провел совещание на одном из пунктов управления. Министр заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач.