Минобороны напомнило о праве бойцов БпС не переводиться в другие подразделения

Минобороны: бойцов БпС нельзя переводить в другие подразделения без их согласия Минобороны напомнило о праве бойцов БпС не переводиться в другие подразделения

Москва27 апр Вести.Министерство обороны России разъяснило условия контрактов для военнослужащих войск беспилотных систем (БпС). Как сообщили в понедельник в военном ведомстве, замминистра обороны генерал армии Виктор Горемыкин детально разъяснил ключевые положения контракта в ходе межведомственного совещания с участием представителей Минобрнауки России, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций.

Перемещение военнослужащего войск беспилотных систем на должности в другие подразделения и рода войск без его личного согласия не допускается. сказано в сообщении

Как уточнили в оборонном ведомстве, кандидаты, поступающие на службу в эти подразделения, закрепляются в системе беспилотных войск на весь срок контракта. Данная норма предусмотрена условиями службы и директивами Генерального штаба Вооруженных сил России.

Для усиления контроля за соблюдением контрактных обязательств и порядка прохождения службы Министерством обороны подготовлены дополнительные указания. Они будут направлены в войска до конца апреля 2026 года.

Документ также вводит персональную ответственность командиров за любые нарушения порядка перевода военнослужащих и несоблюдение условий контрактов и правил увольнения по окончании службы.