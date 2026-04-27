Минобороны РФ запустило горячую линию для подписывающих контракты в войска БПС Минобороны РФ: запущена горячая линия для подписывающих контракты в войска БПС

Москва27 апр Вести.В Минобороны РФ сообщили о запуске горячей линии и электронной приемной для граждан, рассматривающих возможность подписания контракта на службу в войсках беспилотных систем. Об этом сообщили в военном ведомстве по итогам межведомственного совещания с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, а также руководителей вузов и общеобразовательных организаций.

В военном ведомстве уточнили, что также там можно пожаловаться на принуждение к подписанию контракта на службу в войсках беспилотных систем.

В случае выявления каких-либо случаев принуждения человека к подписанию контракта в военном ведомстве работает горячая линия и электронная приемная, каждый гражданин может обратиться со своим вопросом или проблемой. Каждый случай будет индивидуально рассмотрен говорится в сообщении ведомства

Основной сменой межведомственного совещания стали принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем, а также меры их социальной поддержки. Как отмечается в сообщении, контракт с гражданами, поступающими на службу, заключается сугубо добровольно, принуждение к подписанию исключено.