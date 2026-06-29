Москва29 июн Вести.Министр обороны России Андрей Белоусов провел очередную встречу с военкорами, запись встречи Белоусова с журналистами выложил военкор ИС "Вести" Александр Сладков.

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, связанных с совершенствованием противовоздушной обороны как в регионах России, так и в зоне СВО, включая работу мобильных огневых групп.

Кроме того, затронули тему развития войск беспилотных систем, производство и поставки дронов, в том числе тяжелых, наземных робототехнических комплексов, а также безэкипажных катеров в зону проведения специальной военной операции.

Ситуация меняется каждые два месяца, примерно. Во всех группировках выстроена и эшелонированная система защиты тактических перехватчиков. Мобильные огневые группы, вооруженные, прежде всего, FPI-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем. С апреля месяца начали активно создавать единую информационную среду для повышения ситуационной осведомленности. У меня сейчас жесткое совершенно условие, что не существует РЛС [Радиолокационной станции], если ее не видно в общей системе. У нас стало внедряться активно, начиная с тактического звена и дальше, программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цели, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее сказал министр

Затронули тему работы мастерских и лабораторий, созданных бойцами в своих подразделениях, где преимущественно совершенствуют беспилотную технику. Отдельное внимание уделили обеспечению войск связью, интернетом и перспективам создания широкополосной космической связи.

Кроме того, обсуждались темы социальной поддержки участников СВО. Военкоры поинтересовались возможностью расширения льгот, а также психологической помощи членам семей пропавших без вести.

По словам министра, запущен колл-центр при Военно-социальном центре Минобороны РФ, куда могут обратиться родные военнослужащих по различным вопросам.

Ранее Белоусов сообщил, что Вооруженные силы РФ активно внедряют в работу технику, оснащенную технологиями искусственного интеллекта.