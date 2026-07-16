Москва16 июл Вести.Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска группировки войск "Центр" на пункте управления одного из объединений заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук доложил Белоусову о том, как войска выполняют боевые задачи на линии боевого соприкосновения, а также о характере действий Вооруженных сил Украины.

Командующий объединением "Центра" генерал-майор Константин Нечаев в свою очередь отчитался, что в рамках десятимесячной опытно-боевой эксплуатации системы информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности "СВОД" в объединении была выстроена автоматизированная система огневого поражения.

В подразделениях объединения, где данная система используется – все отзываются о ее работе только положительно добавил Нечаев

Как отмечается, при помощи указанной системы удалось организовать четкий и согласованный информационный обмен данными между подразделениями тактического звена.

Кроме того, начальник отдела войск беспилотных систем объединения рассказал Белоусову, что в группировке полностью сформированы и укомплектованы новые подразделения БПС. Это позволило более эффективно выполнять огневые задачи по поражению живой силы и техники украинской армии.

Главе российского оборонного ведомства также доложили о номенклатуре поставляемых в подразделения дронов.