Москва16 июлВести.Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов заслушал доклад командующего группировкой войск "Центр" генерал-майора Константина Нечаева о работе системы "Свод". Об этом сообщили в Минобороны России.
В докладе отмечалось, что в рамках опытной боевой эксплуатации системы "Свод" в составе группировки войск "Центр" была интегрирована автоматизированная система огневого поражения.
Белоусов поручил доработать программно-аппаратный комплекс, чтобы действия расчетов беспилотных летательных аппаратов получали более точную оценку.
Ранее министр рассказал о новинках в системе работы беспилотников.