В группировке войск "Центр" доложили Белоусову о работе системы "Свод" Минобороны: в "Центре" выстроили автоматизированную систему огневого поражения

Москва16 июл Вести.Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов заслушал доклад командующего группировкой войск "Центр" генерал-майора Константина Нечаева о работе системы "Свод". Об этом сообщили в Минобороны России.

В докладе отмечалось, что в рамках опытной боевой эксплуатации системы "Свод" в составе группировки войск "Центр" была интегрирована автоматизированная система огневого поражения.

Белоусов поручил доработать программно-аппаратный комплекс, чтобы действия расчетов беспилотных летательных аппаратов получали более точную оценку.

Ранее министр рассказал о новинках в системе работы беспилотников.