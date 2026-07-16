Белоусов: в РФ создана "Витрина данных" по обучению нейросетей для БПЛА

Белоусов рассказал о новинках в системе работы беспилотников Белоусов: в РФ создана "Витрина данных" по обучению нейросетей для БПЛА

Москва16 июл Вести.Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска группировки войск "Центр" на пункте управления одного из объединений заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности, сообщает Минобороны РФ.

Глава военного ведомства поручил доработать программно-аппаратный комплекс для более детальной и точной оценки действий расчетов БПЛА.

Министр отметил, что ВС РФ будут видеть объективную эффективность расчетов, оценивая специфику выполняемой задачи операторами в программно-аппаратном комплексе.

Кроме того, Белоусов сообщил о создании "Витрины данных" для обучения нейросетей.

Что касается искусственного интеллекта в беспилотниках мы создали "Витрину данных", чтобы производители включились в работу по обучению нейронных сетей. Главное, чтобы данные обрабатывались сразу на борту. Эти вопросы технически достаточно сложные, но они сегодня уже решаются отметил министр обороны

Белоусов вручил общевойсковому объединению орден "Суворова" за массовый героизм, мужество и отвагу проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции. Кроме того, министр обороны РФ вручил государственные награды военнослужащим группировки, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО.