Белоусов заявил о создании эшелонированной системы защиты от БПЛА Белоусов: в войсках выстроена эшелонированная система защиты от БПЛА

Москва29 июн Вести.Во всех группировках войск выстроена эшелонированная система защиты от БПЛА противника. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами. Кадры встречи опубликовал военкор ИС "Вести" Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что для защиты от дронов используются FPV-перехватчики.

Во всех группировках выстроена и эшелонированная система защиты тактических перехватчиков. Мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем. Примерно ... с апреля месяца начали активно создавать единую информационную среду для повышения ситуационной осведомленности отметил Белоусов

Министр рассказал о создании единой системы в сфере защиты от БПЛА.

У меня сейчас жесткое совершенно условие, что не существует РЛС, если ее не видно в общей системе. У нас стало внедряться активно, начиная с тактического звена и дальше, программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цели, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее. Большое количество планшетов уже выдано непосредственно расчетам, командирам расчетов и в боевые машины. То есть все это увязываем в единую систему - боевую машину, мобильную огневую группу, пункты управления РЛС объяснил Белоусов

Ранее министр обороны рассказал о применении ИИ в сфере ПВО. Он заявил, что нейросети используются для навигации, а также распознавания и автозахвата целей.